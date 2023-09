Ria, Tony lampungan ‘di kinayang panoorin ni Zanjoe

Dumudugo ang paa ni Ria Atayde sa presscon ng teleserye nila nina Jane Oineza, JC de Vera at Tony Labrusca. Sa harap mismo ng press ay panay ang punas niya ng dugo gamit ang wipes.

Mabuti na lang at may dalang band-aid ang isa sa mga dumalo sa presscon at pinagamit kay Ria.

“Tumatakbo kasi ako, then natusok,” sabi lang ni Ria.

Anyway, super excited si Ria sa season 2 ng ‘Nag-aapoy na Damdamin’ dahil sa wakas nga raw ay magaganap na ang paghaharap nilang apat. Matinding talakan, kumprontasyon nga raw ang eksena nila, na dapat abangan, ha!

At dahil naging usap-usapan nga rin ang tungkol sa mainit na lampungan nila ni Tony. Na chika ni Ria, lahat daw ng mga lalaking miyembro ng pamilya nila ay hindi `yon pinanood.

Eh, ang boyfriend niyang si Zanjoe Marudo, pinanood kaya ang lampungan nila ni Tony?

“I think hindi po yata talaga niya pinanood. Okey lang naman.

“Parang I feel like, everybody has a different ways of dealing with scenes like that, kasi kung ako rin nasa posisyon niya, mas pipiliin ko rin na ‘wag na lang panoorin.

“Don’t torture yourself. So, bakit pa? Okey na `yon.

“Basta alam niya ang mga nangyayari sa mga ganung scenes!” sabi pa ni Ria.

Pero para nga kay Ria, hindi talaga siya nahirapan sa mga steamy scenes na `yon sa ‘Nag-aapoy na Damdamin’ dahil si Tony nga raw ang kapareha niya.

“Sobrang kumportable kasi ako sa kanya. ‘Yung tipong siya na yata ang naiilang dahil ako na yata `yung masyadong ano… ‘My God, Ria’. Hahahaha!” sey pa ni Ria.

Hindi ka naiilang na maghubad sa harap ni Tony?

“Hindi naman po totally. Hahahaha!” sagot ni Ria. (Dondon Sermino)