Rhian naimbiyerna sa ‘robot’ ng isang online shopping app

Nakaramdam ng bwisit si Rhian Ramos sa karanasan sa customer service department ng isang online shopping app.

Napatanong tuloy ang aktres sa mga netizen kung tao ba o ‘robot’ ang kausap niya dahil hindi siya maintindihan sa kanilang pag-uusap at wala siyang nakuhang maayos na sagot sa mga tanong niya.

Ani Rhian sa kanyang tweet, “So confused with a shopee customer service call I just had, like, was that a robot or did he really just not acknowledge any of the questions I asked and put words in my mouth that I didn’t say, talked over me, and put the phone down? Like what was that… I’m perplexed.”

Nagbigay naman ng reaksyon ang ilan kaugnay ng himutok ni Rhian.

Sinabi ni @johnnongjohn, puwedeng mag-request ng live assistance aabutin nga lang ng ilang sandali.

Sey naman ni @AnneBrb04, parang aawayin daw siya ng kausap kahit mabait ang pakikipag-usap niya rito.

Nag-suggest naman si @ferminism na idaan ang mga inquiry ni Rhian sa chat sa halip na tawag. Tao ang sumasagot sa chat.

Lumalabas na bad image ito kay Vice Ganda bilang bagong brand ambassador ng nasabing online shopping, na ayon kay @acemberkhyle ay hindi lang dapat ayusin ang platform endorser ng kumpanya kundi maging ang kanilang customer service system.

Sinusulat ang item na ito wala pang tugon ang naturang online shopping app sa reklamo ni Rhian. (Rey Pumaloy)