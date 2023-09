Poe: Protektor ng mga rice hoarder tugisin

Nanawagan si Senadora Grace Poe sa Office of the President na gamitin ang kanilang P4.5 bilyong intelligence fund para matukoy ang mga hoarder ng bigas at ang mga nagsisilbing protektor nito.

Ayon kay Poe, matagal nang namama­yagpag ang mga hoarde­r ng bigas at iba pang produktong agrikultura kaya posibleng may nagbibigay ng proteksiyon sa kanilang ilegal na gawain.

“Hindi ba maganda kung mayroon silang biglang ilabas na ito ang hoarder na ilang taon na, ilang dekada na puro usap usapan lang eh. Tuloy naiisip mo ‘meron bang nagpoprotekta dito sa mga ito?’” wika ng senadora sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Panahon pa ng sili, tapos may sibuyas eh ilang ano na napagdaanan, ilang administrasyon na ito eh. Napakalakas naman nila,” paghimutok ng mambabatas.

Kinalampag din ni Poe si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na totohanin ang pangako sa nakaraang State of the Nation Address (SONA) na malapit nang matapos ang araw ng mga smuggler at hoarder sa bansa.

“Bigyan natin sila ng pagkakataon. Hindi pa naman tapos ang taon. baka naman doon sa P4.5 billion confidential fund combined eh matugis na nila kung sino ang mga iyan” katuwiran ni Poe.