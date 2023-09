Pagpatay kay Soria, walang konek sa Jemboy case

Nilinaw ng pamunuan ng Malabon City Police Station (MCPS) na walang kaugnayan ang pagkamatay ng 22-anyos na lalaki sa napatay na si Jembot Baltazar.

Ito ang binigyan diin ng MCPS, bagkus ay nataon lamang na ka-team mate ni Jemboy sa basketball si Daniel G. Soria, residente ng Barangay Longos, Malabon City.

Magugunita na noong September 02, nakunan ng CCTV ang pagbaril ng riding in tandem kay Soria sa Lapu-Lapu Street, Barangay Longos ng lungsod, alas-10:00 ng gabi.

Pupunta sana sa inuman ang biktima kasama ang pinsang si Reynaldo Bolivar nang tambangan ng mga suspek.

Naging person of interest sa kaso si Bolivar nang hindi na ito lumutang pa at magbigay ng salaysay sa mga pulis, hinggil sa insidente.

May nakuha din daw kay Soria na tatlong sachet ng shabu na nagkakahalagang P10K ang mga imbestigador ng gabing mapatay ito at nakalkal din na may kaso itong frustrated homicide at grave threats with firearms.

Si Jemboy naman ay napatay ng mga tauhan ng Navotas Police, matapos mapagkamalang suspek. (Orly Barcala)