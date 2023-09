P1.2 milyon nakataya sa “Imported Maiden”

NAKATAKDANG ipakita ng kabayong si Perfect Delight ang kanyang tikas pagsalang nito sa 2023 Philracom “Imported Maiden Stakes Race” ngayong araw ng Linggo na gaganapin sa pista ng Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang markado si Perfect Delight sa karerang may distansiyang 1,600 metro kontra apat na kabayong katunggali sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P1.2M na ipamumudmod sa mga kalahok, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Flywheel, Heavy Weight at Viva D’ Oro.

Hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P720,000, mapupunta sa second placer ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

May kukubrahin din ang breeder ng winning horse na P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya paniguradong masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)