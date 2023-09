Mayayaman pagbayarin sa UP

Dapat nang ibalik ang sistema sa University of the Philippines (UP) kung saan ang mga mayayaman na estudyante ay kailangang magbayad nang buo ng tuition fee.

Ito ang iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos tutulan ang suhestiyon ng Department of Finance (DOF) na ang papasa lamang sa national examination ang maa­ring mabigyan ng free tuition sa kolehiyo.

“Ang dami na pong mayayaman na gustong pumasok sa UP na kaya naman po nilang magbayad,” diin ni Zubiri sa interview ng DWIZ. “There should be a special category for UP being the premier state university.”

Aniya, noong 1988 ay pinatupad sa UP ang Student Tuition Fund Allocation Program kung saan ang tuition fee ay binabase sa yaman ng pamilya ng mag-aaral pero nawala ito nang ipairal ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017.