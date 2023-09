‘It’s Showtime’ suspension isyu aabot sa SC

Maaaring umabot sa Supreme Court (SC) ang usapin ng 12 araw na suspension sa noontime show “It’s Showtime”, ayon sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).

Sinabi ni Atty. Paulino Cases Jr., MTRCB Board Member at Hearing and Adjudication Committee Chairman. kahit ibasura ng MTRCB o Office of the President ang ihahain na motion for reconsideration ng “It’s Showtime”, maaari pa rin silang maghain ng petisyon sa Court of Appeals hanggang sa SC.

“Puwede naman silang pumunta pa sa Office of the President. And if kung not satisfied there as well, they can also go to the Courts of Appeals and Supreme Court. Mahaba ang process basta ang importante magkaroon ng due process,” wika ni Cases sa isang television interview.

Ipinagtanggol naman ng opis­yal si MTRCB Chair Lala Sotto sa mga insinuwasyon na may kinalaman ito sa suspensiyon ng “It’s Showtime” dahil ang ama nito ay host ng “E.A.T.” sa TV5.

Aniya, sa 30 miyembro ng MTRCB Board, 26 ang bumoto para suspen­dehin ang “It’s Showtime”.

“It’s also very unfair and without basis na sasabihin natin ‘yong kasalanan nandun kay Chair Lala,” diin pa niya.