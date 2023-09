Higit 600 todas sa Morocco quake

Umakyat na sa 632 katao ang nasawi habang daan-daan naman ang nasugatan sa naganap na magnitude 6.8 lindol sa Morocco.

Naganap ang pagyanig Biyernes ng gabi sa nasabing bansa kung saan maraming gusali ang nawasak kabilang ang mosque at maging mga kalsada na nagresulta sa banggaan ng mga sasakyan.

Sa taya ng United States Geological Survey, ang epicentre ng lindol ay nasa Atlas Mountains, 75 kilomentro mula sa Marrakesh, ang ikaapat na pinakamalaking lungsod sa bansa.

“The Royal Armed Forces, local authorities, security services and civil protection … continue to mobilise and harness all means and capabilities in order to intervene, provide the necessary assistance, and assess the damage,” ayon sa pahayag ng interior ministry.

Sa social media, nakunan ng security camera ang pagguho ng ilang gusali.