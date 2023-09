Hidilyn Diaz-Naranjo 7th place sa IWF World Championships

NASUKAT nina Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo at Olympian Elreen Ann Ando ang kanilang mga tsansa sa susunod na sasalihang internasyunal na kompetisyon matapos na magkasya lamang sa pang-7 at pang-8 sa ginaganap na 2023 International Weightlifting Federation (IWF) World Championships sa Riyadh, Saudi Arabia.

Hindi nakatuntong sa podium ang Olympic gold medalist na si Diaz-Naranjo sa una nitong pagsabak sa mas mataas na kategorya, habang kasunod nito si Ando sa pagsabak Sabado ng madaling araw (oras sa Maynila.)

Tumapos si Diaz-Naranjo na seventh overall sa 59 kilograms women’s division sa pagbuhat nito sa kabuuang 97kgs sa sa snatch at 127kgs sa clean and jerk para sa total lift nito na 224kgs.

Matatandaan na nagwagi ni Diaz-Naranjo sa 2020+1 Tokyo Olynpics sa 55kgs na kategorya na inalis naman ss 2024 Paris Games.

Ang kababayan nito na mula sa Cebu na si Ando ay tumapos na pangwalo matapos buhatin ang 100kgs sa snatch at 122kgs sa clean and jerk para sa kabuuang 222kgs.

Nagwagi si Luo Shifang ng China na iniuwi ang gintong medalya sa pagtatala ng 107kgs sa snatch at 136kgs sa clean and jerk para sa pinagsamang bigat na 243kgs.

Pangalawa si Kamila Konotop ng Ukraine na nag-angat ng 106kgs sa snatch at 130kgs sa clean and jerk para sa kabuuang 236 kilos, habang si Pei Xinyo ng China ay pumangatlo sa 232kgs.

Sa iba pang dibisyon, ang Pilipino na si John Ceniza ay tumapos sa panglima sa 61 kilograms men’s division matapos magtala ng 296 kilograms.

Nagtapos naman si Rosegie Ramos sa seventh sa women’s 49kgs division. (Lito Oredo)