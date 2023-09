Gov Garcia pinitik mga utak ipis

Nanawagan si Cebu Governor Gwen Garcia sa publiko na huwag na siyang uriratin tungkol sa isyung kumakalat nitong mga nagdaang araw sa social media.

Ayon kay Garcia, marami ang nagpapadala ng mensahe sa kanya kung ano ang magiging reaksiyon niya tungkol sa lumalabas na isyu sa Facebook at iba pang social media platform.

Hindi binanggit ng governor ang isyu pero halatang tinutukoy nito ang pinost ng isang Rowena Burden sa Facebook na kumuha raw ito ng laos na hunk actor para sa sexual services nito.

“Huwag kayong mag-message na ‘uy tingnan mo gov ‘yong kanyang sinabi.’ Huwag kayong ganyan kasi parang cockroach mentality ‘yan” saad ni Garcia na sinalin sa wikang Cebuano.

Hindi nagbigay ng komento ang governor sa nasabing isyu dahil masasayang lang daw ang oras niya rito.

“I’ll just be wasting my time. I’d like to focus more on productive pursuits,” wika ni Garcia sa press conference noong Biyernes.

Kasabay nito ay isiniwalat din ng governor na naghain siya ng leave of absence, mula September 9 hanggang 19 para magbiyahe sa abroad kasama ang pamilya.

Sasamahan daw niya ang anak na si Paolo na sasabak sa Ironman sa Italy.