Efren Singson Jr. magaling na nature artist

Si Efren Singson Jr.ay isang free lance Nature visual artist na nagmula sa cavite at nag-aral sa “EARIST” Eulogio” Amang” Rodriguez Institute Science and Technology ng 4yrs. BSIT Drafting major in Architectural and Mechanical Design at 1yr. sa Special Food Trades Vocational.

Nagsimula ang pagkahilig niya sa pagdrawing noon bata pa siya at hanggang ngayon na napalawak pa niya ang kanyang kaisipan sa paggawa at pagguhit ng mga obra . Nagsimula naman ang pagiging Nature Artist niya mula ng matapos siyang maoperahan noong Dec 2003 hanggang Jan 2004. Noong nakalabas siya ng Hospital, habang nagpapagaling at nagpapalakas ng katawan ay lagi siyang nanonood ng mga programa sa T.V. Sa isang International Channel tungkol sa mga history, animals at food tradisyonal ng bawat bansa. Doon niya napanood ang isang matandang hapon na Artist na gumagamit ng mga tuyong dahon na napupulot nya sa kapaligiran ng kanya bahay at sa bundok na para magamit nya bilang pangkulay sa kanya mga obrang ginagawa. Ang ginagawa niya ay pinupulot ang mga tuyong dahon na may iba’t iba klase at kulay. Ito ay nilalapat, nililinis at pinapatuyo sa pamamagitan nang pag-ipit sa mga lumang dyaryo at papel na para maging tuwid at lumabas ang tunay na kulay ng mga dahon.Kaya nagkaroon siya ng ideya na gayahin o subukan. Ngunit wala naman siyang mapulot na iba’t ibang klase tuyong dahon sa lugar nila dahil nasa city sila nakatira at puro bahay at building ang nasa paligid nila. Kaya naisipan niyang subukan ang mga tuyong bulaklak ng sampaguita, rosas,dahon, balat at sanga ng rosas na nasa kanilang altar. Pinagtyagaan niya at inisa-isa ang bawat petals ng bulaklak ng camia, sampaguita, rosas at dahon na ilapat sa lumang libro para maging tuwid habang siya ay nagpapagaling at nagpapalakas pa noon.

Nang maging maayos na ang kanyang kalusugan sa loob ng 5 buwan ay sinubukan niyang gumawa ng ganoong klase ng obra sa napanood na ginagawa ng hapon na artist. Gumuhit siya sa isang papel na makapal at ginamit na pangkulay ang mga petals ng bulaklak, dahon at balat ng sanga sa pamamagitan pagdikit nito na ayon sa hugis ng iginuhit niya. Pero kulang pa rin ng ibang kulay na kailangan niya kaya noong nakalabas na siya ng bahay at nakakapasyal na sa malapit sa lugar nila. Kapag may nakikita siyang tuyong dahon ay pinupulot at iniipit din sa mga libro ng ilang araw bago niya gamitin. Tapos sinubukan naman niyang gumuhit at magdesign ng isang palasyo sa isang makapal na bond paper at unti-unti niyang ginawa na gamit ang pangkulay ng mga dahon na inipit niya sa libro. Isang araw nagluluto naman siya na may sangkap ng sibuyas. Kinuha niya yung balat ng sibuyas na pula at bawang. Naisipan din niya na ilapat at gamitin sa obra niya.

Nagtrabaho siya sa tindahan ng kanyang tiyahin para makatulong na rin sa gastusin sa bahay ng kanyang magulang. Ngunit mga Ilang buwan lang Siya dito at lumipat naman sya iba niyang tiyahin sa Zambales para tumulong sa pagasikaso sa palayan.

Habang tumatagal siya doon ay marami siyang natutunan tungkol sa pagtatanim sa tulong ng kanyang kaibigan na si kuya Onie. Itinuro sa kanya ang iba’t-iba klase ng mga halaman, bulaklak, bunga, lupa, insekto, buhangin, isda at iba pa makikita sa bukid at bundok. Dahil ang lugar nila ay malapit lang sa bukid, bundok, ilog at dagat kaya marami siang nakikita na kakaiba at maganda. Napag -isipan niya na mangolekta ng iba’t-ibang halaman o dahon, lupa, buhagin, shell at iba pa para pag-aralan niya kung paano sila magagamit sa kanyang mga obra bilang pangkulay. Nagkaroon din siya ng ideya dahil sa isang project ng kaibigan ng pamangkin niya na gumagamit ng color sand sa project nila sa school. Kaya ng makita niya iyon ay nangolekta na din siya ng buhangin sa dagat,ilog at mga ibat-ibang klase na din ng lupa.

Ang mga nauna niyang ginawang obra ay ang Palacio , Bukid , Bulaklak na nasa vase at iba pang landscape. Noon lumipat na din siya ng bahay ng kanyang magulang Para doon na ipagpatuloy ang paggawa ng mga obra niya habang sinasamahan niya at tinutulungan niya sila. At kapag may libreng panahon ay sumasama siya sa mga kaibigan niya Para mag sideline bilang labor sa construction o pintor sa bahay bilang dagdag income.

At tuwing araw ng summer o bakasyon ng mga pamangkin niya ay nagbabakasyon sila ng pamilya sa probinsya. Kaya nakakuha siya ng mga buhangin at lupa sa mga dagat o ilog na napuntahan nila, at iba pang bagay ng kalikasan na ginagamit niya sa obra. Ang iba naman ay bigay ng mga kaibigan niya . Gumagamit din siya ng mga kusot ng kahoy na nakukuha niya sa pinagtatrabahuhan bilang labor na nakikita niya na bawat kahoy na pinuputol ay may iba’t-iba klase kulay din.

Ang proseso ng pagtatabi ng kanyang mga nakolektang materyales.