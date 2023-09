Willie tagilid pa sa PTV4

Ang bongga ng PTV (Peoples Television) dahil agresibo silang maging Top 2 TV station sa Pilipinas.

Sa naganap na presscon ngayong araw ay ipinakilala ng PTV sa pangunguna ng bagong general manager ng network na si Analisa Puod ang mga bagong programa . Ito ang mga dapat abangan sa government TV network.

Una na nga diyan ang programa ng nagbabalik sa telebisyon na si ACT-CIS Partylist Representative Erwin Tulfo, ang ‘Asintado Reload.’ Makakasama niya ang isa ring veteran broadcaster na si Aljo Bendijo.

Nandiyan din ang programa ng isa pang dating Kapamilya reporter na si Niña Corpuz, ang ‘Bagong Pilipinas Ngayon.’

Mapapanood naman araw-araw ang short documentary series na ‘On The Ground’ ni Direk Paul Soriano .Magpapasilip ito sa daily activities ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ilan pa sa nilunsad na programa ay ang ‘On Assignment,’ ‘Stories From the Grid,’ ’Global Roundup,’ ‘PTV News Now,’ ‘PTV Balita Ngayon,’ ‘PTV Balita sa Probinsya,’ ‘Sentro Balita Weekend,’ ‘Ulat Bayan Weekend,’ ‘Mike Abe Live,’ ‘Sentro Balita,’ ‘Ulat Bayan,’ ‘PTV News Tonight,’ ‘The Chatroom,’ ‘Code Red,’ at ‘Go Beyond Borders.’

Natanong naman ng entertainment press kung bakit hindi kasama ang napapabalitang show ni Willie Revillame sa PTV.

Sey ni GM Ana na still under negotiation pa rin sila with Willie and IBC (Channel 13).

Sa post naman ng Facebook page ng ‘Wowowin’ ay ibinahagi ang litrato ni Willie kasama si GM Ana at IBC President Jimmy Policarpio.

“HINDI NA CHISMIS! Malapit na malapit na!

#Wowowin,” caption nito.

Ayon sa nasagap namin na malapit sa TV host, sa October ang target airing ng ‘Wowowin’ na eere as pre-primetime program.

Exciting!