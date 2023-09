Villar hinarang P500M dagdag-budget ng NIA

Sinita sa pagdinig ng Senate committee on finance ang pondo para sa feasibility study project ng National Irrigation Administration (NIA) sa taong 2024.

Sa pagdinig ng panukalang budget ng NIA, tinanong ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng ahensiya tungkol sa hinihinging P500 milyong alokasyon para sa feasibility study ng mga gagawing irrigation project.

Subalit agad na sumingit si Senador Cynthia Villar at sinabing pinatigil niya na ang pagpopondo sa feasibility study ng NIA para sa pagtatayo ng mga big project dahil mayroon na silang mga ipinapatayong proyekto na hindi pa natatapos hanggang ngayon.

“I stopped that feasibility study already because you make feasibility study when you are going to build a big project but they have no money to build a big project, they have already big project which are not finished like Jalaur and Balog-balog,” pahayag ni Villar.

“Why are you making a feasibility study, for what?” tanong pa ni Villar.

Ang tinutukoy ni Villar, chair ng Senate committee on agriculture, ay ang Jalaur River Multi-Purpose Project sa Iloilo at ang Balog-Balog Multipurpose Irrigation Project sa Tarlac.

Binanggit sa pagdinig na sa 2023 national budget, mula sa P1.2 bilyon para sa feasibility study, ibinaba ito sa P400 milyon matapos na masita na may mga pag-aaral nang ginawa sa mga proyekto at ngayon naman ay humihirit pa sila ng P500 milyon para dito.

Paliwanag naman ni NIA Acting Administrator Eddie Guillen, ang panibagong pondo sa feasibility study na hinihingi ng ahensiya ay para sa pre-feasibility study ng 25 project at full-feasibility study para sa 29 na small reservoir irrigation project (SRIP) na nire-require naman sa kanila ng National Economic and Development Authority (NEDA).

Subalit hindi kinagat ni Villar ang paliwanag ni Guillen at sinabing ang pondo para sa feasibility study ay dapat nakapaloob na sa proyekto at hindi ito hiwalay na pagpopondo.

“Go with the project not a separate budget, `di ba? If you are going to do a project, the study should go with the project. It’s not general feasibility study,” diin pa ni Villar.

Pinuna rin ang pre-feasibility study ng ahensya dahil “in-house” o sariling mga engineer naman ng NIA ang gumagawa ng pag-aaral na dapat ay wala nang bayad para rito.

Subalit paliwanag, Guillen may isinasagawa pa umanong geo-technical test na dumadaan sa bidding at ina-outsource pa kaya kailangan pa rin ng pondo. (Dindo Matining)