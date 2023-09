Piolo inalala nakaraan nila ni Claudine sa Milan

Balik-Milan nga ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual, after almost 20 years, matapos ang kanyang box office hit na pelikulang “Milan,” ha!

At ang “ASAP Natin ‘To” nga ang rason kung bakit siya bumalik sa fashion capital ng Italya.

Sa interview kay Piolo ng ABS-CBN News bago ang flight niya pa-Italy, inalala nga niya ang karanasan nila noong 2004 nang mag-shooting sila ni Claudine Barretto.

Masaya nga raw sila noon, kaya napalapit daw talaga sa puso niya ang Milan.

Kaya ngayon ay hindi raw niya pinalampas ang pagkakataon na makabalik muli roon, para magbigay kaligayahan sa mga Kapamilya roon.

“Aside from the location of my movie before, napalapit na sa puso ko siya kasi marami tayong mga nakilalang Pinoy doon, so masarap na makita sila ulit,” sey ni Piolo.

Excited din siya sa pagbabalik-ASAP lalo na at balik-abroad nga sila, para maghatid muli ng world-class Pinoy performances.

“I’m excited because it’s a tradition for ASAP Kapamilya to show abroad and it’s been a while. I didn’t want to pass up on it and of course I want to perform with our Kapamilya (stars) para sa mga kababayan natin sa Europa in general.”

Sinisigurado nga ni Piolo na maghapon dawn a magiging masaya ang mga Pinoy sa Milan dahil sa all-star lineup ng show.

Maliban kay Piolo, pasabog din ang hinandang eksena nina Darren Espanto, Maymay Entrata, Regine Velasquez, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Erik Santos, Kim Chiu, AC Bonifacio, Donny Pangilinan, Belle Mariano at marami pang iba.

Ang “ASAP Natin ‘To in Milan” ay magaganap ngayong Linggo (September 10) sa Mediolanum Forum.