Pabahay, pangunahing proyekto ni PBBM para sa mga Pinoy

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay tinalakay sa House committee on appropriations na pinamumunuan ng inyong lingkod ang panukalang P5.4 bilyong budget ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD). Kasama dito ang P1.5 bilyong alokasyon para sa Pabahay para sa Pilipino Program (4PH).

Sa pagbubukas ng pagdinig, aking binanggit na isa sa pangunahing hangarin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino. Dahil dito, nilagdaan niya ang Executive Order No. 34 upang ideklara ang 4PH bilang flagship project ng administrasyon.

Ngunit ang pinakamalaking hamon sa proyektong ito ay kung ano ang mga tamang hakbang upang masolusyunan ang 6.6 milyong housing backlog sa bansa.

Natatandaan ko noong nakaraang taon na humarap din sa aking komite si DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar. Doon ay inilatag niya ang maambisyosong plano para magkaroon ng pabahay ang marginalized sector ng ating lipunan.

Binanggit ng kalihim na ang kakulangan ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una ang malinaw na programa para sa murang pabahay at pangalawa ang makabagong paraan ng pagpapautang, at tulong ng pamahalaan, financing institutions, local government units at mga developers.

Suportado ng inyong lingkod at ng Kongreso ang inisyatibong ito. Kaisa kami sa pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Handa po kami sa Kongreso na bigyang katuparan ang hangarin ni Pangulong Marcos.

Sa panukalang budget ng DHSUD sa 2024, naniniwala akong kakayanin ng ahensiya ang nakaatang na misyon dahil na rin sa budget utilization rate nilang higit sa 90%. Gayunman, bilang pagtupad sa aming sinumpaang tungkulin, kailangan pa ring busisiin ang panukalang budget ng ahensiya.

Isa rin itong paraan upang makapagbigay ng rekomendasyon ang Kongreso kung paano makakatulong ang komite sa pagresolba ng housing backlog. Suportado natin ang panukala na gawing “final decision-maker” ang kalihim ng DHSUD sa usaping pabahay.

Kung maisasakatuparan ang mga nailatag na plano sa housing program, may potensyal itong mapahusay ang mabisa at epektibong inisyatiba sa pabahay. Mapapadali ang proseso ng pagpapatibay at matitiyak ang coherent approach tungo sa pagresolba sa housing backlog.

Samantala, bilang pakikiisa sa kapistahan ng Mahal na Ina ngayong Setyembre, ang Ako Bicol ay muling nag-organisa ng panibagong Clean Up Drive – Handog Kalikasan Para Ki Ina noong Agosto 26, 2023.

Ang proyektong ito’y taunang tradisyon ng Ako Bicol Party-list bilang pagpapakita ng suporta at paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Ina at bahagi ng programang ‘Tabang Sa Kapalibutan’.

Sinimulan ng unity dance ang naturang programa sa Plaza Quezon na dinaluhan ni Naga City Mayor Nelson S. Legacion. Ipinaabot niya ang pasasalamat sa Ako Bicol lalo na sa inyong lingkod at kay Cong. Jil Bongalon bunsod ng suportang ating ibinibigay.

Nagbigay din ng mensahe ang iba’t ibang sangay ng pamahalaan tulad ng PNP, BFP, Philippine Army, Navy, at Coast Guard. Nakiisa rin sa aktibidad ang 700 mag aaral mula sa iba’t ibang paaralan sa ikatlong distrito ng Camarines Sur, Central Bay Orgulyo Eagles Club at Metro Naga Eagles District II.

Tatlong grupo ang nagtulung-tulong sa paglilinis ng Danlugan – Naga City Peoples Mall, Danlugan – Villa Rosita Hotel, General Luna St., Naga City at Danlugan – Basilica Church, Balatas. Naghandog naman ang Gardenia Bakeries Philippines Inc. ng tinapay sa mga lumahok sa clean up drive.

Taos-pusong nagpasasalamat ang Ako Bicol Party-list sa lahat ng sumuporta at dumalo sa matagumpay na Handog Kalikasan Para Ki Ina Clean Up Drive. Dios Mabalos! Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!