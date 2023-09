 Nadine, Issa nag-iiwasan

Hindi magkasabay na dumating sina James Reid at Issa Pressman sa isang event sa Makati. Sa naturang okasyon nagkita at nagbeso ang mag-ex na JaDiNe.

Napansin din ng mga netizen na biglang nawala si Nadine Lustre sa eksena nang umapir na sa event ang nakababatang sister ni Yassi.

True kaya ang chika na hanggang ngayon daw ay nag -iiwasan pa rin ang dating magkaibigan?

Samantala, hindi pa rin talaga bet ng JaDine supporters si Issa para sa aktor. Kinuyog nila ito sa social media. Parehas lang sa hindi nila pagkagusto kay Christophe Bariou para kay Nadine.

Maine pinupuyat ni Arjo

Sign na nga ba ng paglilihi ang latest post ni Maine Mendoza sa kanyang X (Twitter) account?

Nataranta ang 6.7 Million followers ng tv host-actress sa tweet nitong “Grabe yung sobrang nakaka antok??? ”.

Dalangin ng mga fan na sana raw ay nagdadalantao na nga ang idol nila.

May nagtatanong pa kay Mrs Atayde kung ano raw ang kini-crave nitong pagkain at willing sila magpadala kahit ano ang hilingin ng aktres.

Bakit nga kaya nakakaramdam ng sobrang antok si Maine? Pinupuyat kaya siya ng mister niya o busy pa rin sa work ang newly wed celebrity? Tama ba ang hinala ng mga netizen na buntis na nga siya? Let us wait and see.