Magtropa tiklo sa marijuana

Himas-rehas ang magkaibigan habang nakatakas ang isa nilang kasama matapos silang mabitag at makumpis­kahan ng high grade na marijuana sa isang buy-bust operation sa Noveleta, Cavite noong Huwebes.

Nasa kustodiya na ng Noveleta Police ang mga suspek na sina Cedric Gonzalez, 20-anyos, ng Barangay Putol at John Prince Lofamia, 18-anyos, ng Barangay Isabel, kapwa ng Kawit, Cavite. habang pinaghahanap ang kasama nila na si Jen Joshua Marcial, 22-anyos, kapitbahay ni Gonzales.

Sa ulat ni P/Cpl. Rayson Mojica ng Noveleta Police Station, ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Noveleta municipal police station ang operasyon sa Barangay San Rafael 4, Novele­ta, Cavite bandang alas 2:30 nang hapon.

Hinudyat ang pagdakip sa mga ito matapos magpalitan ng ilegal na droga at pera ang mga suspek at poseur buyer pero nakaalpas at tulu­yang nakatakas si Marcial.

Narekober sa lugar ang tinatayang 40.7 gramo ng high grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng P5,000, biniling 4.70 gramo na binili sa buy-bust at ang Honda Click 125 na motorsiklo na walang plaka.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga suspek. (Gene ­Adsuara)