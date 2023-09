LTO hinimok palawigin digital driver’s license

Iminungkahi ng isang mambabatas na panahon na upang simulan ng Land Transportation Office (LTO) ang pagpapatupad ng digital driver’s license upang mas mabilis na ang pag-isyu nito at maiwasan na rin mangyari ang plastic card shortage.

Isinusulong ito ni Agri party-list Rep. Wilbert Lee matapos ang desisyon ng LTO na awtomatikong palawigan ng isang taon ang validity ng mga apektadong driver’s license na bunga ng nangyaring problema sa plastic card.

Ayon kay Lee, nasimulan na ng LTO ang rollout ng electronic driver’s license na makukuha sa Land Transportation Management System (LTMS) portal.

“Tingin ko, dyan na dapat tayo papunta. By going digital we can avoid the procurement issues that constantly plague the LTO. We intend to file a bill that enables the use of digital driver’s license,” sabi ni Lee.(Eralyn Prado/Billy Begas)