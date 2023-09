Libreng edukasyon, patuloy na ibigay

Usap-usapan nitong nakaraang linggo, bukod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang mga isyung umiikot sa sektor ng edukasyon.

Kayo po ba ay may anak na pinapag-aral?

Ngayon ay pinag-iinitang repasuhin ang libreng paaral sa kolehiyo sa mga state universities at colleges dahil daw sa “wasteful” at “inefficient” ito. “Unstainable” at “anti-poor” daw ang batas sa free college education.

Sa kasalukuyan, prayoridad ng free tertiary education ang mga kabataang may kakayahan sa pag-aaral at nagmula sa mahihirap na pamilya. Sa mungkahing itigil ito, mas may deserving pa ba sa kanila na mapabuti ang kalagayaan at maabot ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral? Bakit pag-iinitang itigil ang makabuluhang programa na ang nakikinabang ay yung mga walang-wala?

Sa totoo lang po ay nakakahiyang mismong ang gobyerno ang umaatras sa constitutional duty na siguraduhing accessible ang edukasyon sa lahat ng antas para sa lahat.

Kung ang problema ay mataas ang dropout rates sa kolehiyo kahit pa libre ang tuition, bakit hindi solusyunan ang patuloy na tumataas na gastos sa pag-aaral? Mula sa pamasahe, pagkain, baon, school projects at iba pa. Kung sana mas pag-igtingin pa ang mga oportunidad sa trabaho at pinagkakakitaan ng pamilyang Pilipino, maraming kabataan ang maeengganyong magtapos at hindi mapipilitang mag-dropout para tumulong sa pamilya. Trabaho ng gobyerno na bigyang dagdag na suporta at ayuda ang mga mag-aaral na makumpleto at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Unang hakbang lang ang pagbibigay ng libreng matrikula, at dapat gumawa ng higit pang mga hakbang ang gobyerno upang matiyak na ang kanilang pang-araw-araw na gastusin ay natutugunan.

Kung gusto talagang tulungan ni Sec. Diokno ang usapin ng maaksayang paggamit ng pondo ng gobyerno, bakit hindi niya busisiin ang mga pondong nailagak sa mga ahensyang hindi naman dapat, gaya ng confidential funds, at mga hindi nagagamit ng tama?

At dito naman po tayo dadako sa Department of Education. Suportado ko ang goal nila na maging ligtas ang ating mga eskwelahan pero hindi dapat madamay ang mga estudyante sa surveillance na isinasagawa laban sa mga abusado at kriminal.

Sana ay i-reallocate ang panukalang confidential budget ng DepEd na P150 milyon para sa mga programa na may kinalaman sa pagtupad sa pangunahing mandato nito. Hanggang ngayon hindi malinaw kung paano gagamitin ng DepEd ang napakalaki na confidential budget na ito na mas malaki pa sa confidential fund ng mismong Department of National Defense na dapat ay namamahala sa mga surveillance. Malayo ang mararating ng P150 milyon para sa pagbibigay ng accessible, equitable. at dekalidad na batayang edukasyon.