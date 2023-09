Kuryente may dagdag-singil ngayong September

Magkakaroon ng dagdag-singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Setyembre ng P100 para sa mga pamilyang kumokonsumo ng 200 per kilowatt hour.

Ayon sa Meralco, tumaas kasi ng 50.06 sentimos per kWh ang kuryente at magiging P11.3997 per kWh na ang singilin mula sa P10.8991 per kWh noong Agosto.

Tumaas ang presyo ng kuryente dahil sumipa ang generation charge ng 43.34 sentimos per kWh sa P6.8252 per kWh. Ito’y sanhi umano ng pagtaas ng singilin mula sa mga power supply agreement at independent power producers (IPP).

Nasa P1.0362 per kWh ang itinaas umano na singil ng mga PSA dahil nagmahal ang presyo ng kanilang mga panggatong sanhi ng paghina ng piso kontra dolyar. Nasa 30% ng gastos ng mga PSA ay dolyar ang bayaran.

Ito rin ang dahilan sa pagmahal ng kuryente ng mga IPP na 98% ng mga gastusin ay dollar denominated.

Nasa 75% ng kuryente ng Meralco ay galing sa mga IPP at PSA.

Samantala, sa mga kumokonsumo ng 300 kwh ay magkakaroon ng taas-singil na P150 habang P299 sa 400 kwh, at P250 sa 500 kwh. (Eileen Mencias)