Kinasal na? Jane umamin sa ‘honeymoon’ kay RK

Si Jane Oineza na mismo ang nagbuking na nasa ‘honeymoon’ stage na sila ni RK Bagatsing.

Tanong tuloy namin, ‘teka, kelan kayo kinasal?’

“Yes, honeymoon stage pa rin kami!” tawang-tawa na sabi ni Jane.

“Charing! Hahahahaha!” sunod na sagot niya.

“Pero ‘di ba, sinasabi nila, sa relationship, meron kayong getting to know you stage, then, lovey-dovey stage, at parang nandun pa rin naman kami sa lovey-dovey stage. Hindi naman nagbago.

“Kaya parang kiyeme, honeymoon stage pa rin. Doon pa rin kami sa stage na we’re really having fun, we’re happy together, we’re growing together, and that’s what important.

“And we’re all out support for each other,” chika pa rin niya.

Deklarasyon ni Jane, sobrang komportable na raw sila ni RK sa isa’t isa, kaya alam na alam na nila ang isa’t isa mula ulo hanggang paa.

“As a person kasi, we’re constantly evolving, di ba? So I think growing together is what’s important, and getting to know the iba’t ibang phases in our lives together,” saad pa ni Jane.

At oo naman, si RK na ang ‘the right one’ para kay Jane. Na sabi nga niya, hindi niya sasayangin ang oras, araw, kung hindi rin lang sila ang magkakatuluyan.

“But again, no rush! No pressure!” sabi pa ni Jane.

Anyway, dapat nga raw abangan ang second season ng ‘Nag-aapoy Na Damdamin’ dahil mas matitinding pasabog ang magaganap sa kanila nina JC de Vera, Ria Atayde, Tony Labrusca.

“Magtatapatan na kaming apat! Inaabangan din namin yon, na kelan ba kami magkikita-kita? Kasi hindi pa nangyayari yon.

“At heto na yon! Matindi talaga yon!” sabi ni Jane.

Sa eksenang daw `yon ay super taas ng mga emosyon nila, dahil doon daw mari-reveal ang intensiyon ng mga karakter nila, kung ano ang nararamdaman nila sa isa’t isa.

Lahat daw ng mga kinatatakutan nila doon mangyayari. Marami raw makikita na mga emosyon na hindi pa nakikita sa mga nakaraang episode.

Mahirap daw ang eksena, pero fulfilling, dahil busog sa emosyon, impormasyon, at makikita ang pinanggagalingan ng ga mga karakter.