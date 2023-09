Kathryn trending pasilip ng dibdib

Hindi lang pala sa bansa, nagte-trending ang cover ng L’Officiel Philippines magazine (Philippine edition of French fashion magazine) with Kathryn Bernardo at Dolly de Leon.

Na shookt ang mga netizen kasi naman, maging ang famous Hollywood award-winning actress na si Sarah Paulson ay napahanga sa cover photo ng dalawang aktres. Hindi niya lang ito basta pinusuan ha, nag effort siya na i-post ito sa kanyang Instagram story.

At hindi puwedeng taasan ng kilay ang accomplishment ni Sarah Paulson as TV and movie actress .Nagbida siya sa 9 seasons ng American Horror Story from 2011 to 2021 na kung saan siya na-nominate ng limang beses sa Emmy Awards.

Nasungkit niya noong 2016 ang Outstanding Lead Actress award ng Primetime Emmy Awards at Golden Globe para sa courtroom drama na The People v. O J Simpson:American Crime Story. Bida rin siya sa TV shows na Ratched (2020) at Impeachment: American Crime Story (2021).

Bongga rin ang pelikulang ginawa niya, tulad ng Oscars and Golden Globe Best Picture na 12 Years A Slave, Carol, The Post, Blue Jay, Ocean’s 8, Birdbox, Glass and Run.

By the way, speaking of Kathryn Bernardo, muli na namang itong trending dahil sa viral picture na kuha rin sa nasabing magazine. Walang takot itong nagpakita ng cleavage at sexy abs.

Pinusuan ito ng mga netizen at halos puro papuri ang komento rito . Tuluyan na ngang kumawala sa kanyang sweet at pabebe image ang 2019 PMPC Star Awards and The Eddy’s Best Actress. Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)