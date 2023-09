Hindi na pa-sweet: Francine, Seth laging galit

Nakakapanibago, nakakagulat, na biglang-bigla, makikita mo sina Francine Diaz, Seth Fedelin na nagmumura.

Malulutong na mura na hindi mo nakikita sa kanila noon, dahil mas lamang ang iyakan, o pagpapa-cute, pagpapakilig nila sa harap ng kamera.

Pero sa bago nilang serye, kakaiba nga ang mga kilos, pananalita nila. Parang tinapos na nga nila ang pa-tweetums image nila, ha!

“Noong una kinabahan kami, kasi parang kinu-questio nga namin, puwede na ba kami sa ganito? Kasi nga ang role, may pagka-mature na siya para sa akin.

“Pero, at the same time, na-excite rin kami. Kasi nagsilbing guide siya sa growth namin as an actors and actresses. Nakaka-challenge,” sabi ni Francine.

“Kinabahan talaga kami, kasi nga, nagmumura kami rito, nagsisigawan. Malayo sa mga ginawa namin noon. Grabe rin talaga. Pinag-usapan namin ni Francine kung okey lang ba ang ganito, pati si Direk Topher, tinatanong namin palagi kung okey lang ba.

“Pero masaya dahil panibagong experience nga ito sa amin. Na kaya pala namin ilabas ‘yung ganung level, ganung intensity ng acting!” sabi naman ni Seth.

Yes, sa first 2 episodes nga ng bago nilang serye na ‘Fractured’ sa iWantTFC, lumabas nga sila sa kahon ng mga love team, na dapat puro pakilig lang ang ganap.

Matapang nga sina Seth, Francine na sumawsaw sa mga mas agresibong role. Pero siyempre, nandun pa rin naman ang hindi matatawaran nilang chemistry.

Anyway, kakaiba naman talaga si Francine, dahil sa ngayon, nasa isip na niya na i-remake ang pelikulang ‘Scarface’ na gagawin lang babae siyempre. (Dondon Sermino)