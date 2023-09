Coco, Lovi uuwi agad ng ‘Pinas mula sa Milan

Nasa Milan, Italy na sina Coco Martin, Lovi Poe para sa ‘ASAP Natin ‘To in Milan’ ng ABS-CBN Global na magaganap ngayong Sunday.

Umalis noong Thursday evening ang dalawa.

Puyat-puyatan nga sila dahil three days straight silang nag-taping.

May mga nagtatanong nga kung ‘yung three days taping daw ba ni Lovi sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ay last na raw ba niya dahil married na nga siya kay Monty Blencowe?

Actually, tuloy-tuloy lang si Lovi sa nasabing series ng ABS-CBN at mali ang duda ng iba na iiwanan na niya ang local showbiz.

Mabilisan nga lang sa Milan sina Lovi, Coco dahil sa September 12 ay nasa Pilipinas na sila agad. Magre-resume rin sila agad ng taping.

Bukod sa nasabing serye, may isang pelikulang sisimulan din si Lovi sa Regal Entertainment, Inc. nina Mother Lily at Roselle Monteverde.

May pelikula rin si Lovi na siya mismo ang producer under her own production outfit, ang C’est Lovi.

May iba ring mga proyektong gagawin si Lovi, pero priority niya ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at halos araw-araw rin ang taping niya para mabawi ‘yung isang buwang nag-leave siya sa series.

And in fairness sa mister ni Lovi na si Monty, nauunawaan nito ang pagiging busy ng misis dito sa Pilipinas.

Ang bait nga ni Monty na very supportive sa showbiz career ng misis, ha!

Sey nga ni Lovi, sobrang appreciated niya ang pagiging understanding ng kanyang mister.

So now malinaw na na hindi iiwanan ni Lovi ang Pilipinas at ang career niya rito, ha!

‘Yun na!

