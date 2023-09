Boss Emong balik sa pista

MULING sasalang sa pista si Boss Emong sa magaganap na Gold House Co. LTD Special Invitational Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Linggo.

Nakaraan lamang ay nagpa-impress si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Horse of the Year awardee Boss Emong sa mga karerista matapos angkinin ang korona sa 2023 Philracom “A.P. Reyes Memorial Race”.

Sasakyan ulit ni jockey Kelvin Abobo si Boss Emong, makakatagisan nila ng bilis ang pitong kabayong nagsaad ng paglahok sa karerang may distansiyang 1,800 metro.

Nakalaan ang P300,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kasali ay sina Ambisioso, Bravo, Jungkook, Life gets Better, Magtotobetsky, Nuclear Bomb at Robin Hood.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P180,000, mapupunta sa second placer ang P67,500 habang P37,500 at P15,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Tatanggap naman ang breeder ng winning horse ng P4,000, inisponsoran ito ng Gold House Co. LTD.

(Elech Dawa)