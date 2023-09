Boga ng obrero nabisto sa yosi

Patung-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang construction worker makaraang mabisto ang bitbit nitong baril matapos itong masita sa paninigarilyo sa pampublikong lugar sa Caloocan City kahapon nang madaling-araw.

Bukod sa paglabag sa city ordinance (smoking in public places), kinasuhan din ng paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Act) at Omnibus Election Code (Comelec gun ban) si Rhey john Paguia, 20-anyos ng Barangay 151, Bagong Barrio ng nabanggit na siyudad.

Sa ulat, nagpapatrolya ang mga tauhan ng Substation 2 sa kahabaan ng Kalayaan St. sa Barangay 151, Bagong Barrio, Caloocan City nang mapansin nila ang suspek na naninigarilyo sa daan bandang alas-dos nang madaling-araw.

Sinita nila ito at inisyuhan ng Ordinance Violation Receipt (OVR) pero kumaripas ito nang malingat ang mga pulis, dahilan para habulin ito ng mga awtoridad.

Nang makorner nila ito, nakapkap nila rito ang isang sumpak na kargado ng isang bala kaya pinosasan agad ito at dinala sa presinto. (Orly Barcala)