Bella Belen, Angel Canino markado sa SSL Pre-Season

SALPUKAN ang dalawang Rookie-MVP ng UAAP na sina Bella Belen ng National University at Angel Canino ng La Salle sa pagbubukas ng ikalawang taon ng Shakey’s Super League Pre-Season Conference sa Setyembre 16.

Ito ay matapos isagawa ng nag-oorganisang Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) kasama ang Athletic Events and Sports Management Group, Inc. (ACES) ang pag-draw sa kabuuang 17 koponan para sa gaganapin nito na pampaganang torneo na SSL Pre-Season bago magbukas ang mga women’s collegiate league sa bansa.

Tanging ang University of the Philippines (UP) Lady Maroons na lamang ang hindi nagkumpirma ng paglahok sa torneo.

Ang mga koponan na magtatapat sa unang round ng SSL Pre-Season ay binubuo ng National University, Arellano, University of the East, San Beda at Jose Rizal University na nasa Pool A.

Nasa Pool B ang La Salle, Perpetual Help, San Sebastian at ang College of St Benilde, habang nasa Pool C naman ang Adamson, Far Eastern University, Lyceum of the Philippines University at ang Emilio Aguinaldo College.

Ang Pool D ay binubuo ng University of Santo Tomas, Ateneo, Letran at ang Mapua.

Unang itinanghal na kampeon sa 2022 Collegiate Pre-Season ang Lady Bulldogs sa pagtatala ng perpektong record kabilang na ang pagbigo sa nakasagupa na La Salle.

Hindi nagkasagupa ang dalawang koponan sa unang ginanap na 2023 National Invitationals matapos na umatras ang NU dahil sa pagtugon nito sa pagsabak sa mga internasyunal na torneo.

Itnanghal naman na kampeon ang La Salle sa pagwawagi nito kontra sa Adamson.

