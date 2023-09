BBM, Albanese pinalakas PH-Australia alyansa

Lumagda ng isang kasunduan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Malacañang nitong Biyernes ng umaga (Setyembre 8).

Sinelyuhan ng Pangulo at ni Albanese ang Joint Declaration on Strategic Partnership pagkatapos ng kanilang bilateral meeting na magpapalakas sa prayoridad ng Pilipinas at Australia partikular sa defense and security, trade, economic at maritime cooperation.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na malawak ang naging talakayan nila ni Albanese at ang nilagdaang kasunduan ang mas magpapaigting sa kooperasyon ng dalawang bansa tungo sa paglakas ng kabuhayan at pag-unlad.

Sinaksihan din ng Pangulo at ni Albanese ang paglagda ng dalawang memorandum of understanding na may kinalaman sa suporta ng Australia sa pagsasaayos sa international soil health strategy ng Pilipinas na popondohan ng 4.4 milyong dolyar. (Aileen Taliping/Prince Golez)