`Bata’ ni Diokno pabigat kay PBBM

Nagsalita na ang Malacañang kaugnay sa pagbibitiw sa puwesto ng isang opisyal sa tanggapan ni Department of Finance (DOF) Secretary Benjamin Diokno.

Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na inalis si Cielo Magno bilang undersecretary ng DOF dahil hindi ito sumusuporta sa mga programa ng administrasyon para sa pag-angat ng bansa.

“The termination of her appointment could only be expected as she clearly does not support the administration and its programs for nation-building,” ayon kay Bersamin.

Hayagan ang pagtutol ni Magno sa ipinatupad na price ceiling sa bigas kung saan inilagay pa umano nito sa kanyang social media ang sariling pananaw at posisyon sa nabanggit na isyu.

Naglabas si Magno ng kanyang post sa social media ng graph ng law of supply and demand noong Setyembre 1, sa parehong araw na inilabas ng Malacañang ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling sa regular-milled rice at well-milled rice.

Ayon kay Bersamin, bagamat kinikilala ng gobyerno ang karapatan para magsalita, hindi ito makatutulong lalo na kung nagtatrabaho sa pamahalaan.

“While we support anyone’s right to free speech, it would be counter intuitive to have someone be part of the administration who was clearly set on maligning it to begin with,” wika ni Bersamin.

Bago pa man aniya umupo sa Malacañang si Pangulong Marcos ay ipinabatid na ni Magno sa publiko na hindi siya sang-ayon sa mga polisiya ng administrasyon.

Sa isang pahayag nitong Huwebes ay isinapubliko ni Magno ang kanyang pagbibitiw sa puwesto na epektibo sa Setyembre 16, 2023. (Aileen Taliping/Prince Golez)