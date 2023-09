Baril, mga bala buking sa haybol ng driver

Kalaboso ang isang driver matapos matagpuan sa kanyang bahay ang isang baril at mga drug paraphernalia sa Amadeo, Cavite noong Huwebes nang umaga.

Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Tagaytay City, Cavite Regional Trial Court (RTC) Branch 133 Presiding Judge Gian Enrico Navarro, pinuntahan ng mga awtoridad ang bahay ni Joel Baybay, 48-anyos, may-asawa, sa Barangay Dagatan, Amadeo, Cavite bandang alas-otso nang umaga batay sa impormasyon na nag-iingat ito ng hindi lisensiyadong baril.

Narekober sa loob ng kanyang bahay ang isang cal. 45 pistol, isang magazine na may anim na bala at isang cal. 22 na walang serial number at isang magazine.

Nakita rin sa bahay nito ang isang digital weighing scale at mga drug paraphernalia na kasama ring kinumpiska at nai-turnover sa Cavite Provincial Forensic Unit para sa kaukulang aksiyon. (Gene Adsuara)