Alex Eala, Japanese tandem laglag na sa doubles tourney

NANATILING mailap sa 2022 US Open Junior Women’s singles champion na si Alexandra “Alex” Eala ang inaasam na ikatlong titulo sa doubles matapos na mabigo kasama ng Japanese na si Natsumi Kawaguchi sa semifinals ng W100 Tokyo na ginanap sa Ariake Tennis Park sa Koto, Tokyo, Japan.

Ang unseeded na pares ng Filipino at Japanese ay yumuko sa second seed na sina Alicia Barnett at Olivia Nicholls ng Great Britain 6-0, 5-7, 10-6 upang mapatalsik para sa titulo ng $100,000 na torneo.

Hindi naulit nina Eala at Kawaguchi ang pagtatala ng upset sa kampanya sa doubles ng W100 Tokyo International Tennis Federation (ITF) tournament matapos na kapusin sa ikalawang sunod na pagtuntong sa tatlong set na laban Biyernes ng hapon.

Agad nablangko sa opening set sina Eala at Kawaguchi bago lumaban sa ikalawa kung saan nagawa nila basagin ang pagtatabla sa 5-all iskor para itulak ang labanan sa tiebreaking na pangatlong set.

(Lito Oredo)