8 pulis-Navotas pinasisibak sa Jemboy slay

Pinasisibak na sa serbisyo ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang walong pulis na sangkot sa pagpatay sa 15-anyos na si Jemboy Baltazar nang mapagkamalan itong suspek sa isang krimen sa Navotas City noong nakaraang buwan.

Ayon kay PNP-IAS Inspector General Alfegar Triambulo, guilty sa kasong administratibo ang dalawang team leader at ang anim na uma­ming direktang nagpaputok ng baril sa nasabing insidente.

Inirekomendang itiwalag sa serbisyo dahil sa kasong Grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer sina P/EMS. Roberto Balais Jr., P/SSg. Antinoi Bugayong Jr., P/SSg. Gerry Maliban, P/SSg. Nikko Pines Esquilon, P/Cpl. Edmard Jake Blanco at Pat. Benedict Mangada.

Guilty naman sa kasong Grave Conduct of Duty sina Police Capt. Mark Joseph Carpio at Police Capt. Luisito Dela Cruz.

“Ang IAS recommendation dito sa mga sangkot sa pagkamatay ng minor na si Jemboy ay dismissal from the service, itong anim dito ay umamin na nagpaputok talaga sila ng kanilang baril at ayon din sa witness, direkta ito kay Jemboy kaya ito ang dahilan kaya namatay ang minor dahil tinamaan siya ng bala. Doon naman sa dalawang team leader, guilty sila sa serious or grave neglect of duty dahil hindi nila ito personally supervised kahit nandoon sila sa operation,” paliwanag ni Triambulo sa panayam ng mga reporters sa Camp Crame.

Ipinadala ng IAS ang kanilang rekomendasyon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) director Brig. Gen. Jose Melencio Nartatez noong Huwebes para sa pinal na desisyon kung aaprubahan o ibabasura ang rekomendasyon nila sa kaso.

Samantala, dinidinig pa ng IAS ang panibagong kaso laban sa da­ting chief of police ng Navotas at 22 iba pa dahil sa nasabi pa ring insidente.

“‘Yung kaso ng 23 kasama itong walo at ‘yung kanilang chief of police ay dahil sa violation ng criminal law natin dahil sa dishonesty. Ito ‘yung pag-falsify at hindi pagsasabi ng totoo sa official document at conduct unbecoming dahil nakakahiya itong ginawa nila, hindi dapat tularan,” dagdag ni Triambulo.

Inaasahang sa susunod na Linggo ay maglalabas na rin ang IAS ng kanilang rekomendasyon tungkol dito. (Edwin Balasa)