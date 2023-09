20 pasaway na gov’t vehicle, nasampolan sa Edsa busway

Nasa 20 sasakyan ng gobyerno ang hinuli at tinikitan ng mga tauhan ng Inter-Agency Council for Traffic (IACT) dahil sa pagdaan sa busway sa Mali­bay, Pasay City.

Kasabay nito’y nilinaw ng IACT na kabilang sa mga maaari lang dumaan sa busway ay mga marked vehicle ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), mga ambulansiya, truck ng bumbero at ilan pang mga emergency vehicle.

Dahil dito, muling nagbabala ang IACT sa mga dumaraan sa busway na bukod sa tiket, mababawasan din ang kanilang puntos sa Land Transportation Office (LTO).

Sa ilalim ng LTO demerit system, bawat driver’s license ay may 40 puntos at nababawasan ng limang puntos ang violator kapag pribado ang kanilang sasakyan.

Pero kung public utility vehicle (PUV) ang kanilang minamaneho, makakaltasan ito ng 10 puntos at sa oras na bumagsak ito sa zero ay hindi na sila makapagre-renew ng kanilang lisensiya at papayagan lang silang makakuha ng student permit. (Betchai Julian)