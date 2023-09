Zeinab, Bobby inudyukang pakasal na

Jackpot si Zeinab Harake sa dyowa niyang si Bobby Ray Parks Jr. dahil bukod sa mahusay at sikat na basketball player, tanggap pa ang kanyang mga anak.

Walang kaduda-dudang handa nang magpamilya ni Bobby Ray kung ang pagbabasehan ay ang naging appreciation post niya sa isa sa dalawang anak ni Zeinab.

Makikita sa Instagram ang ilang larawan na karga ng basketbolista ang babaeng anak ni Zeinab na may wacky pose pa.

Ito ang naging basehan ni Bobby Ray para maramdamang hindi lang siya dyowa ni Zeinab o tito ng mga anak nito, kundi tatay na rin ito ng mga bata.

Aniya sa caption, “There is this girl who stole my heart and she calls me daddy.”

Siyempre nalusaw ng todo ang puso ni Zeinab na nag-comment na, “I love you both so much.”

Bumilib naman ang ilan sa fatherly love na ibinibigay ng cager sa mga anak ng kanyang dyowa.

Sey ni @daddaang, “She’s so lucky to grow up having a man like you looking out for her and her mommy. God bless your heart and continue showing all the guys out there how to treat a woman right.”

Sa isa pa niyang post kasama si Zeinab at ang dalawang bata, muling nagpalipad-hangin si Bobby Ray sa nararamdamang kasiyahan sa piling ng kasintahan at mga anak nito.

“A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.”

Inuudyukan na ng mga netizen na pakasalan na ni Bobby si Zeinab para maikandado na ang kanilang relasyon.

Samantala, nalulungkot naman ngayon si Zeinab dahil nasa ibang bansa ang boyfriend.

“Uwi kana po agad,” karugtong ang isang crying face emoji.