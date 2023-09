‘Wala ka pang napapatunayan’: Aiko sinita mayabang na aktor

Sino kaya si JP na sinita ni Aiko Melendez sa Facebook, na sabi nga ay mayabang.

“Dios mio JP, ‘wag ka masyado mayabang. Wala ka pa napapatunayan sa industriya para maging mayabang!

“Lord turuan Mo naman itong bagets na ito na matutong makisama. Hindi porke bida ka, attitude ka. Very wrong!

“Seminar ka muna para maging mabait ka!” sabi ni Aiko.

Well, kilala nga si Aiko na bata pa lang, marunong, mahusay nang makisama sa mga kapwa niya artista. Isa nga si Aiko sa maraming kaibigan sa showbiz.

At yes, dapat makinig, kung sino man si JP, sa payo ni Aiko, na matutong makisama, ha!

Anyway, birthday nga ng anak ni Aiko na si Andre Yllana nitong September 7, at heto ang wish niya.

“Happy Birthday son Andre Yllana. Here’s to the best son a family could ask for! Keep on shining for Jesus! I know your time to shine will come in God’s perfect time.

“You hardly gave me a headache, considering what you went through with not having a complete family. But please know mama is trying her best to be the best mom you could pray for.

“Someday, just someday we will have a complete family! I love you so much! I take pride being your mother!” sabi ni Aiko.

Bongga naman!

(Dondon Sermino)