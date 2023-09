Tips para maging best `pawrent’ sa inyong pet

Tunay ngang ang ating mga pet ang ating best friend at kasama sa buhay na mananatiling loyal at sweet sa iyong tabi.

Pero paano nga ba maging best “pawrent” sa iyong baby pet?

Sa pagpili ng pet, dapat ay swak ito sa iyong personalidad.

Sa mga unang araw din na kasama ang iyong pet ay bigyan muna ito ng oras na makapag-adjust sa kanyang bagong tahanan.

Sa pagpapakain naman, piliin ang swak na pagkain na magbibigay sa kanila ng nutrisyon.

Turuan din sila kung saan sila maaaring umihi o dumumi, matulog at kumain.

Sa ganitong training ay magiging disiplinado ang iyong pet, mas responsive kasi sila sa “positive reinforcement.”

Ang pagpaparusa sa isang hayop ay maaari lamang magdulot ng takot sa kanila. Hayaan din silang makihalubilo sa iba pang mga hayop at tao.

At syempre, siguraduhing pumili ng maayos na vet para sa kanila.

Ang pagkakaroon ng pet ay isa ring malaking responsibilidad.

Sabi nga nila, para ka ring nagkaroon ng anak kapag ikaw ay may inaalagaang hayop pero sa kabila nito’y malaki rin ang dala nilang saya.

(Natalia Antonio)