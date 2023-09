Surgical tool na ga-plato ang laki, naiwan sa tiyan ng babae

Isang surgical tool na kasinglaki ng plato ang natuklasan sa tiyan ng isang babae may 18 oras na ang nakalipas matapos itong manganak via caesarean section sa Auckland, New Zealand noong Miyerkoles.

Sa ulat, dumanas ng matinding pagdurugo ang hindi pina­ngalanang pasyente sa loob ng halos 10 oras matapos nitong magsilang.

Natuklasan sa isinagawang CT scan na isang Alexis wound retractor (AWR), isang malambot na tubal instrument na gina­gamit pambuka sa sugat at may sukat na 17 centimeter o anim na pulgada ang naiwan sa katawan ng pas­yente nang huli itong manga­nak sa Auckland City Hospital.

Samantala, iginiit ni health and disability Commissioner Morag McDowell na may kapabayaan sa panig ng Auckland City Hospital na nagpaanak sa babae.

“It is self-evident that the care provided fell below the appropriate standard, because the retractor was not identified during any routine surgical checks, resulting in it being left inside the woman’s abdomen. Staff involved have no explanation for how the retractor ended up in the abdominal cavity, or why it was not identified prior to closure,” ayon dito.