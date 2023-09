Steve Kerr, Team USA preparado kontra Germany

Mga laro Biyernes: (MOA Arena)

4:45pm – Serbia vs Canada (semis 1)

8:40pm – USA vs Germany (semis 2)

NALIGTASAN ng Germany ang Latvia 81-79 sa quarterfinals ng FIBA World Cup 2023 nitong Miyerkoles, isang araw matapos pauwiin ng Team USA ang Italy 100-63 sa hiwalay na pairing.

Magtatagpo ang Americans at Germans sa semifinals ngayon sa MOA Arena para pag-agawan ang isang silya sa finals sa Linggo.

Si Dennis Schroder ang pangunahing playmaker ng Germany pero inalat kontra Latvians, 4 of 26 lang mula sa floor at tumapos ng 9 points, 4 assists.

Mas maraming iniikot sa point si coach Steve Kerr sa US, maliban kay Jalen Brunson ay kumakamada rin sina Tyrese Haliburton at Austin Reaves.

“We set ourselves high goals and it’s going to be a challenge,” ani Germany forward Johannes Thiemann. “But with those goals in mind, we have to beat teams like the US and hopefully we’re able to do that.”

Sina Franz Wagner at Andreas Obst ang dalawa pang kumana kontra Latvians.

Sa kabila, bawat hugot ni Kerr ay nakakapag-deliver tulad nina Paolo Banchero, Brandon Ingram, Bobby Portis pang-back up kina starters Anthony Edwards, Mikal Bridges at Josh Hart. (Vladi Eduarte)