Solenn may painting for a cause para sa Hospicio de San Jose

Habang hindi pa nagbabalik sa showbiz si Solenn Heussaff, naging abala siya sa isang makabuluhang project para sa mga bata ng Hospicio de San Jose.

Pinasilip ni Solenn ang kanyang painting for a cause project kunsaan gagawa siya ng special art pieces at makikipag-collaborate sa ilang kabataan ng Hospicio de San Jose.

Kinuwento ni Solenn ang istorya sa likod ng natapos nilang painting via Instagram.

“Collaborated with the children of Hospicio de San Jose Rendu ward on this painting called ‘Inflorescence’ which will be exhibited at the LRI design plaza this September and for sale to benefit the ward. We started with the idea of someone peacefully laying on a bed of hope and I eventually changed direction after meeting and painting with my co-artists.”

Mahusay na artist si Solenn at huling exhibit niya ng kanyang paintings na may title na ‘Kundiman’ ay noong March 2021 pa kaya excited siya na muling magkaroon ng painting exhibit kasama ang ilang talented children ng Hospicio de San Jose. (Ruel Mendoza)