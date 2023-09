Show ni Willie ilo-launch na ng PTV4?

May pa-presscon Biyernes ng umaga ang PTV4 para sa kanilang news shows.

Sabi sa imbitasyon, sa PTV Studio A raw gaganapin ang presscon, pero hindi naman sinabi kung ano-anong shows o kung sino-sino ang mga host na ipapakilala nila sa press.

Sabi pa nila, “We look forward to welcoming you at this momentous occasion as we embark on a new chapter in television programming.”

Eh dahil na-post noon pa ang tungkol sa pagbisita ni Willie sa PTV at hindi naman lihim na may negosasyon siya sa nasabing TV network, marami tuloy ang may dudang isa ang show ng TV host-producer sa ipapa-presscon ng Channel 4.

Naku siguradong tututukan ang pa-presscon ng PTV4 ngayong Biyernes ng umaga dahil excited ang press na malaman kung matutuloy na nga ba sa kanila si Willie, ha!

Bongga!