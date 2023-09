Romualdez: Industriya ng manukan babangon na

Asahan na ang pababa pa ng presyo ng manok at itlog kasunod ito sa nalalapit na pagdating sa bansa ng avian flu vaccines na malaki ang maitutulong upang maiba­ngon ang poultry industry na titiyak para sa pagkain sa bawat lamesa ng pamil­yang Pilipino.

Binanggit ito Speaker Martin Romualdez matapos ang pakikipag-usap ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa nangu­ngunang Indonesian animal health firm na PT Vaksindo Satwa Nusantara.

Plano umano ng Vaksindo na makipagtulungan sa local partner nito na Unahco Inc. (Univet Nutrition and Animal Healthcare Company) Philippines para sa veterinary vaccines at ang planong pag-invest ng US$2 million ngayong taon gayundin ang pagkakaloob nito sa Pilipinas ng avian flu vaccine.

“The president is keenly aware of the plight of the poultry industry sector and the engagement with Vaksindo is a positive step towards addressing the problem of avian flu that continues to beset this sector. Making avian flu vaccines available to our poultry sector, along with the adoption of best practices, would help ensure we could sustain the encou­raging signs of recovery of the industry,” dagdag ni Romualdez.

(Eralyn Prado)