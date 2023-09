Ranya Musa babalik sa Petro Gazz Angels

Nagbalik sa koponan ng Petro Gazz Angels si dating College of Saint Benilde Lady Blazers player Ranya Musa matapos ang ilang season sa ibang koponan sa Premier Volleyball League (PVL) upang tulungan ang koponan na selyuhan ang depensa sa panibagong yugto ng All-Filipino Conference sa darating na Oktubre.

Minsang naglaro ng dalawang taon sa Angels simula 2017 hanggang 2019 ang 5-foot-9 defender bago lumipat sa Cignal HD Spikers at nitong nagdaang Invitational Conference sa Quezon City Gerflor Defenders ay nagsilbi siyang bilang middle blocker.

Muli niyang makakasama sa Angels ang dating kasangga sa Lady Blazers na si Djanel Cheng, na nakatulong upang makuha ng eskwelahan ang kampeonato sa 1991 National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament.

“Back to refuel with Gazz. We are so glad to have you back,” saad sa Instagram account ng koponan.

(Gerard Arce)