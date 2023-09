Pura Luka Vega hindi na rin welcome sa Valenzuela City

Nagdeklara na rin ng persona non grata ang Valenzuela City laban sa drag queen na si Pura Luka Vega, kaugnay sa pagsusuot nito ng costume ni Jesus Christ at pag-awit ng ‘Ama Namin’ ng rock version.

Sa panayam kay 2nd District Councilor Nina Shiela B. Lopez, chairperson ng committee on basic education, women, family and gender equality, kinumpirma nito na nakahain na sa konseho ang PSPR 2927 Series of 2023 laban kay Amadeus Fernando Pagente alyas ‘Pura Luka Vega’.

Tulad ng iba pang lugar sa bansa, bawal na rin aniya itong tumapak sa lungsod dahil sa pambabastos nito kay Hesukristo at sa banal na panalangin.

Bagaman hindi naman aarestuhin si Pura Luka kapag nakita ito sa Valenzuela City, nangangamba ang konsehala na baka batuhin ito ng kamatis kapag naisapatan siya ng mga debotong Katoliko.

Ayon sa mga legal expert, hindi kakasuhan ang idineklarang persona non grata sa mga lugar sa bansa pero hindi naman sila welcome dito.

Sinabi naman ni Coun. Lopez, co-author ng resolusyon kung saan si First District Councilor Marlon Alejandrino ang main author, hindi magandang imahe ang ginawa ni Pagente dahil sagradong panalangin ang ‘Ama Namin’ para sa mga Katoliko.

Ilan sa mga nagdeklarang persona non grata kay Pagente ang Maynila,Quezon City, Laguna, Nueva Ecija, Caga­yan de Oro

City, Bukidnon, General Santos City, Floridablanca sa Pampanga, Toboso sa Negros Occidental, Palawan at Bohol.

(Orly Barcala)