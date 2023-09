Presyo ng bigas sisipa sa P90 kada kilo

Nagbabala si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na posibleng umabot sa P90 ang bawat kilo ng bigas imbes na bumaba ito sa P20 kada kilo.

Ayon sa dating pangulo, masyadong mababa ang P20 kada kilo ng bigas at hindi ito reyalistiko kung ibabatay sa law of supply and demand.

“Dreaming ka diyan, masyadong mababa rin ‘yan. By our standard, mas­yadong mababa ‘yan. It’s not a realistic value vis a vis sa law of supply and demand market,” anang dating pangulo sa programang Gikan sa Masa sa SMNI.

Ang P20 kada kilo ng bigas ay campaign promise ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong panahong nangangampanya ito para sa pagka-presidente.

Sinabi ni Duterte na dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation, hindi malayong aabot hangang P90 kada kilo ang bigas dahil sa inflation.

“In the fullness of God’s time aabot talaga ito ng mga nubenta, walang bu­maba, ang inflation will always go up as the years would come. Wala ng bumaba yan,” dagdag ni Duterte.

“The supply is… naubusan na nga tayo ng rice producing countries eh. It’s getting smaller sa market. Wala na masyadong land to till, pataas talaga nang pataas pati inflation,” wika ni Duterte.

