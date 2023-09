PH, Vietnam kinasa 5 kasunduan sa rice supply

Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam para sa limang taong importasyon ng supply ng bigas upang mapanatili ang supply at presyo nito sa bansa.

Sa harap na rin ito ng problemang kinakaharap ng Pilipinas sa supply ng bigas dahil sa pagkontrol ng mga hoarder at tusong negosyante upang tumaas ang presyo nito sa pamilihan.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ang 5-year rice supply agreement ay natalakay nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vietnames­e Prime Minister Pham Minh Chinh sa kanilang bilateral meeting nitong Huwebes sa Jakarta, Indonesia sa sidelines ng ginaganap na 43rd ASEAN Summit.

Iminungkahi ni Prime Minister Pham sa Pangulo na mag-usap ang mga opisyal ng Department of Agrculture at Ministry of Trade and Agriculture upang bumalangkas ng kasunduan para sa limang taong importasyon ng bigas sa bansa, at ibabase ang presyo nito kung ano ang nasa merkado.

Ikinagalak naman ni Pangulong Marcos ang naging mungkahi ni Prime Minister Pham na aniya ay magiging susi upang umayos ang sitwasyon sa problema sa bigas hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon.

(Aileen Taliping)