Papuri sa matagumpay na 2023 FIBA World Cup hosting ng Pilipinas

Lubos tayong nagpapasalamat sa matagumpay na hosting ng ating bansa sa isinasagawang 2023 FIBA World Cup na ngayon ay nasa semi-final stage na. Para sa atin, hindi lamang ito isang paligsahan sa basketball, kundi isang pagdiriwang ng katatagan, pagkakaisa, at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bansa.

Bagama’t may mga pagsubok na kinaharap ang ating Gilas Pilipinas, marami pa rin tayong mga aral na napulot dahil sa pagho-host natin ng pandaigdigang kumpetisyon na ito. Hindi man tayo nakausad sa susunod na round, masaya pa rin tayo sa ating naging panalo kontra China dahil nakakuha tayo ng puwesto sa FIBA Olympic Qualifying Tournaments. Ibig sabihin, may pag-asa pang makapasok ang ating koponan sa Paris Summer Olympics sa susunod na taon.

Saludo ako sa lahat ng ating mga manlalaro, coaches, supporters at organizers sa kanilang mga pagsisikap para iwagayway ang ating bandila. Nanaig ang ‘never say die’ attitude ng mga Pilipino at hindi tayo nawalan ng pag-asa hanggang sa dulo. Napatunayan din natin sa buong mundo na kaya nating mag-host ng mga prestihiyosong sporting events na gaya nito. Malaki rin ang ambag nito sa ating ekonomiya, lalo na sa sektor ng turismo.

Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, makaaasa po kayo sa ating tuluy-tuloy na mga pagsisikap para masiguro ang kapakanan ng mga Pilipinong atleta sa lahat ng larangan ng palakasan. Sa katunayan, bilang sponsor ng budget para sa pambansang sports programs sa ilalim ng Philippine Sports Commission at pati na rin ng Games and Amusement Board, hindi tayo titigil sa ating adhikain na palakasin pa lalo ang ating mga inisyatiba sa sports na isang paraan para ilayo sa masasamang bisyo ang mga kabataan. Gaya ng madalas kong ipayo sa kanila, ‘get into sports, stay away from drugs!’

Noong nakaraan ay ipinaglaban natin sa deliberasyon ng ating 2023 budget ang karagdagang pondo para sa PSC. Sa katunayan, ang budget lang sana ng PSC ngayong taon ay nasa humigit-kumulang PhP200 million lamang. Tayo ang nagsulong ng dagdag sa pondo nila kaya nabigyan pa ito ng PhP1 billion, kasama na ang dagdag pondo sa pagdaraos ng FIBA 2023, budget para sa grassroots sports programs, at suporta sa mga lalahok sa iba pang international competitions.

Patuloy rin nating binabantayan ang implementasyon ng National Academy of Sports Law. Naitayo ang NAS sa pamamagitan ng Republic Act No. 11470 na ako ang isa sa naging author at co-sponsor sa Senado. Dito hinuhubog ang ating mga kabataang atleta na isasabak natin sa mga pandaigdigang kumpetisyon sa larangan ng palakasan.

Inihain din natin ang Senate Bill No. 423, o ang Philippine National Games (PNG) Act. Kung maging ganap na batas, layunin nitong mapalawak ang grassroots sports development at mapaganda ang oportunidad para sa mga atletang Pilipino nasaan man sila sa bansa.

Dagdag pa rito, nag-file rin tayo ng panukalang Senate Bill No. 2116 na hangaring itaas ang insentibo at suporta sa mga para-athletes na sumasabak sa pandaigdigang kumpetisyon. Simbolo ito ng ating adhikain na gawing malawak at pantay-pantay ang paghirang at pagsuporta sa ating mga atleta.

Samantala, maliban sa pagsuporta sa ating mga atleta, patuloy pa rin ang aking opisina sa pagbigay ng suporta at tulong sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

Noong September 5, naging keynote speaker tayo sa 50th commencement exercises ng Cavite State University-CCAT Rosario Campus at nagbigay ng inspirasyon sa 680 graduates. Namahagi tayo ng gift packs sa mga estudyante. May mga regalo rin tayong ipinamahagi sa mga nagtapos ng may natanggap na honors.

Noong August 31, dumalo rin tayo sa 23rd National Midyear Convention ng Philippine Academy of Family Physicians sa SMX Convention Center sa Davao City bilang guest speaker. Nagpasalamat tayo sa sakripisyo at serbisyo ng ating mga doctor at iba pang medical frontliners.

Nitong nakaraang mga araw, tumulong din ang aking opisina sa 225 na mahihirap na biktima ng naganap na sunog sa Valenzuela City; at 16 naman sa Caloocan City. Bukod sa ating tulong, nakakuha rin sila ng ayuda mula sa programa ng National Housing Authority na ating isinulong noon upang mabigyan ng pambili ng yero, pako at iba pang materyales pampaayos ng bahay ang mga biktima ng sakuna.

Ang aking opisina naman ay nagbigay ng personal kong tulong sa 71 na residente ng Parañaque City na naapektuhan ng sunog.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na suporta sa mga displaced workers na tinulungan rin ng Department of Labor and Employment tulad ng 269 na manggagawang benepisyaryo sa Baliwag at 150 sa Bustos, Bulacan; 44 sa Makati City; at 44 din sa Pasay City. Malaking bagay ang mabigyan ng kabuhayan ang mga mahihirap para may maiuwi sila sa kanilang pamilya.

Nakapag-abot din tayo ng suporta sa 25 na technical-vocational graduates sa Trento, Agusan del Sur.

Nakatulong din tayo sa 21 micro-entrepreneurs na naapektuhan ng mga nakaraang krisis sa Ma-ayon, Capiz; 26 sa Bongabon, Nueva Ecija; dalawa sa Belison, 59 sa Patnongon, at 13 sa Bugasong, sa Antique. Pinaalalahanan natin sila na masarap sa pakiramdam kapag pinaghirapan at pinagpawisan mo ang iyong negosyo at napalago mo ito. Ang maayos na kabuhayan ang isa sa mga magiging susi sa pagginhawa ng pamumuhay ng iyong pamilya.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, masaya akong ibalita na sa pakikipagtulungan natin sa Department of Health, mga kapwa nating mambabatas at mga lokal na opisyal, may mga groundbreaking ceremonies na naganap nitong nakaraang mga araw para sa pagtatayo ng Super Health Centers sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Kasama na rito ang groundbreaking sa Nabas, Aklan noong September 1. Sa parehong araw, may groundbreaking din sa Hilongos, Leyte. Kasabay nito, ang Super Health Center sa Dinalupihan, Bataan ay opisyal na binuksan na.

Noong August 31, nagkaroon din ng inauguration ng Super Health Center sa Calatagan, Batangas. Sa parehong araw, may groundbreaking ceremony din sa Lian, Batangas para sa isa pang Super Health Center.

Natapos man ang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup, patuloy sana nating ipakita ang ating suporta sa ating mga atleta at mga kapwa natin Pilipino na higit na nangangailangan. Sa bawat tagumpay at pagsubok, patuloy tayong magkaisa para sa mas magandang kinabukasan para sa lahat.