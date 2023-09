Paglibing sa mga Muslim kahit walang death cert, inaprub

Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukala na magbibigay ng pahintulot na mailibing ang mga Muslim kahit wala pang death certificate ang mga ito.

Ang panukalang Philippine Islamic Burial Act ay nakakuha ng 234 pabor na boto. Walang tumutol sa pag-apruba nito.

“This measure seeks to further validate the free exercise of religion enshrined under our Constitution by allowing our Muslim brothers and sisters to bury their dead in accordance with their faith’s practice, and free from any prohibition and hindrance,” sabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Nagpasalamat naman si Basilan Rep. Mujiv Hataman, isa sa pangunahing may-akda ng panukala sa mabilis na pagpasa nito.

“Sana ay maging batas ito at maiwasan na ang hindi pagre-release sa deceased ng mga ospital dahil lamang di makabayad ng obligasyon o kung anupamang dahilan,” sabi ni Hataman.

Sa ilalim ng panukala, ang mga Muslim Filipino ay bibigyan ng exemption sa pangangailangan na mairehistro kaagad ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay bago ito ilibing.

Ang pagkamatay ay irereport ng indibidwal na nagsagawa ng Islamic burial rite o ng kamag-anak nito sa lokal na health officer sa loob ng 30 araw mula sa araw ng paglilibing para magawa ang death certificate.

Pinagbabawalan ang mga ospital, medical clinic, purenarya, morgue, custodial o prison facility at mga katulad na pasilidad na huwag palabasin ang bangkay dahil sa hindi pa nababayaran ang mga obligasyon nito.

Maaari namang magbigay ng promissory note para sa hindi nabayarang obligasyon o iba pang pamamaraan na katanggap-tanggap sa mga partido.

Ang mga hindi susunod ay pagmumultahin ng P50,000 hanggang P100,000 at/o makukulong ng isa hanggang anim na buwan. (Billy Begas)