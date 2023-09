Maricel nanampal ng bonggang-bongga

Trending sa social media ang special appearance ni Maricel Soriano sa ‘Drag Race Philippines’ nitong Miyerkoles.

Marami ang humanga sa Diamond Star mula sa red outfit niya na kahawig ng kanyang iconic red wedding dress as Adela sa hit 1992 movie na ‘Ikaw Pa Lang Ang Minahal’ hanggang sa pagiging loving at motherly niya sa mga contestant.

Puring-puri nga si Marya at deserve niya raw talaga ang maging gay icon.

Patok rin sa viewers ang eksena sa acting challenge ng show kung saan makikita na nakapila ang mga kalahok para lang masampal ng bonggang-bongga ng award-winning actress.

Kinainggitan pa nga ng netizens ang mga accla na natampal ni Marya, ha!

Hirit ng mga faney, pangarap din daw nila na dumapo ang palad ni Marya sa kanilang mukha.

Komento nga ng isang viewer, “For those who don’t know who Maricel Soriano is. She is our very own Meryl Streep so it’s a privilege to be slapped by her.”

Pero marami pa rin ang nakulangan sa maikling exposure ng Diamond Star sa series. Parang hindi raw na-maximiz ang guesting ng batikang aktres.

Heto ang hanash nila:

“An icon like Maricel Soriano deserved better!”

“Parang underutilized si Diamond Star in tonight’s episode. She could’ve been given a bigger role in the serye. Heck, they should’ve used ‘Body Dancer’ or ‘I am what I am’ sa lip sync for your life segment.”

“Dapat ‘Shake Body Dancer’ or ‘I am What I am’ ‘yon eh… bigyan niyo naman ng hustisya ang isang Maricel Soriano for this episode!”

“Kinuha niyo si THE Maricel Soriano para mag-judge tas di din masyado pinagsalita?!”

“Puwede ba isa pang episode ng dragraceph with Maricel Soriano?”

At dahil pinag-usapan sa social media ang guesting na iyon ng aktres, malamang matupad ang wish ng viewers na sana ay makabalik si Maricel as judge sa ‘Drag Race Philippines’ at sana nga mas mahabang exposure na ang ibigay sa kanya para mas bongga, ha!

‘Yun na!