Luka Doncic nabitin unang sabak sa Manila World Cup

HINDI natapos sa basketball court ang first game sa Manila ni Luka Doncic para sa Slovenia sa FIBA World Cup 2023.

Ejected ang Dallas Mavericks superstar 6:37 pa sa quarterfinals match kontra Canada Miyerkoles ng gabi sa MOA Arena.

Pinituhan ng pangalawa niyang technical foul si Doncic dahil sa pagrereklamo sa referees habang nasa lapag, humihingi ng foul nang bumagsak habang patira.

Mahinang pumalakpak si Doncic habang palabas, nauna sa locker room na naghahabol ang Slovenians 92-77.

Nakuha niya ang unang ‘T’ sa second quarter sa parehong rason.

“I think everybody knows what my frustration was. The refs told one of the guys, ‘We’re not going to call a foul on him because he’s coming at us,’” paliwanag ni Doncic sa postgame. “I know I complain a lot but I don’t think this is fair. They were playing physically against me.”

Nagtuloy ang Canadians sa 100-89 win para pumalaot sa semifinals laban sa Serbia.

Tumapos si Luka ng 26 points mula 8 of 20 clip (4/6 sa 3s) sa shootout nila ni Shai Gilgeous-Alexander na nagsumite ng 31 points sa 8/12 shooting, may 10 rebounds, 4 assists at 2 steals pa.

Ejected din si Canadian guard Dillon Brooks na nag-ambag ng 14 points. Bumakas ng 24 points, 8 rebounds si RJ Barrett.

Umaasa si Luka na para sa Filipino fans ay makuha ang ‘W’ kontra Lithuania sa classification.

“I appreciate the love. It’s been amazing, so many fans, and I hope we can get them the win in the next game,” aniya.

(Vladi Eduarte)