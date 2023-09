Lady Tamaraws sasandal kay Kiesha Dazzie Bedonia

Mga laro ngayon: (Paco Arena)

10:00am — Enderun vs LPU

12:00nn — FEU vs CSB

SINA Kiesha Dazzie Bedonia at Alexandra Maxine Juangco ang kinapitan ng Far Eastern University nang ikadena nila ang limang sunod na panalo, pinakahuli kontra San Sebastian College-Recoletos sa elimination round ng 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 women’s division.

Tangan ang 5-0 record, muling huhugot ng pwersa ang Lady Tamaraws kina Bedonia at Juangco pagharap nila sa tigasin ding College of Saint Benilde Lady Blazers ngayong alas-12 ng tanghali sa Paco Arena sa Maynila.

Pinamunuan ni outside hitter Bedonia ang opensa para sa FEU matapos magtala ng 13 points, habang si libero Juangco ang naging depensa ng Lady Tams sa inambag na 17 digs at walong excellent receptions sapat para walisin sa tatlong set ang Lady Stags 25-12, 25-18, 25-12 kamakalawa.

Swak na sa semifinals ang FEU pero ayon kay interim head coach Manolo Refugia, kailangan pa rin nilang paghandaan ang dalawang natitirang laro.

“Magiging magandang laban ang mga susunod naming dalawang laro kaya kailangan pa naming maghanda ng mas maayos,” saad ni Refugia matapos nilang payukuin ang Lady Stags.

Subalit tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang Lady Tamaraws dahil makakalaban nila ang wala ring talo na Lady Blazers.

Hawak ng Taft-based squad CSB ang 3-0 record, solo nila ang third place habang kasalo ng FEU ang University of the East sa tuktok ng team standings. (Elech Dawa)